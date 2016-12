Europa League: Chelsea-Basilea 3-1, Blues in finale col Benfica

foto SportMediaset Correlati Europa League: Benfica, rimonta e finale

Foto 12:50 - Missione compiuta per il Chelsea nel ritorno della semifinale di Europa League col Basilea. A Stamford Bridge i Blues vincono 3-1 in rimonta e volano in finale. Svizzeri in vantaggio con Salah, che al 45' mette paura alla banda di Benitez. Nella ripresa però salgono in cattedra gli inglesi, che ribaltano il match in 14' grazie ai gol di Torres, Moses e a una perla di Luiz. In finale il Chelsea troverà il Benfica. - Missione compiuta per ilnel ritorno della semifinale dicol Basilea. Ai Blues vincono 3-1 in rimonta e volano in finale. Svizzeri in vantaggio con, che al 45' mette paura alla banda di. Nella ripresa però salgono in cattedra gli inglesi, che ribaltano il match in 14' grazie ai gol die a una perla di. In finale iltroverà il

Un tempo. Tanto sono durate le speranze del Basilea, che a Stamford Bridge esce dal campo comunque a testa alta contro un avversario nettamente superiore. Al Chelsea, attrezzato per la Champions League, basta infatti solo un tempo (il secondo) per regolare gli svizzeri e prepararsi ad affrontare la finale all'Amsterdam ArenA con i favori del pronostico. Tecnicamente superiori e con un organico da top club, i Blues per i primi 45' controllano il match e vanno vicini al gol con Lampard, che colpisce il palo, e con Ramires. La partita però la sblocca il Basilea, che al 45' punisce un blackout degli inglesi e segna con Salah, bravo ad infilare la difesa del Chelsea e a battere Cech con un sinistro preciso.



Il gol gela lo Stamford Bridge, ma non gli uomini di Benitez, che escono dagli spogliatoi con un altro spirito. In 7' i Blues mettono il Basilea all'angolo e ribaltano il risultato. Al 50' Torres approfitta di una respinta corta su un tiro di Lampard e insacca la rete del pareggio. Due minuti più tardi ci pensa poi Moses a portare il Chelsea in vantaggio. Stordito dal repentino uno-due, il Basilea cede campo e al 59' incassa la rete del 3-1. Lampard addomestica una palla vagante e la serve al limite dell'area a Luiz, che di sinistro firma un gol fantastico all'incrocio dei pali. E' il colpo del ko per gli svizzeri, che però continuano ad onorare il campo fino al triplice fischio ed escono tra gli applausi. Prova di forza invece per il Chelsea, che in finale ora dovrà vedersela col Benfica. Sulla carta non c'è storia. Per Benitez potrebbe essere un altro trofeo da mettere in bacheca, alla faccia di chi a Stamford Bridge gridava il nome di Mourinho.