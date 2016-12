Juve, Pirlo: "Champions? Spero già l'anno prossimo"

- Vedere il Bayern in finale è uno stimolo in più per lain vista della prossima stagione efissa già l'obiettivo. "La Champions League è una sensazione nuova per tanti, è un sogno, speriamo di vincerla già l'anno prossimo", ha detto il centrocampista. Domenica contro il Palermo sarà scudetto? "Prima facciamo questo punto e poi possiamo parlare di scudetto. Crediamo di poterlo fare già da domenica".

''Stupito dal risultato del Bayern Monaco sul Barcellona? Me ne sono accorto quando abbiamo giocato contro che sarebbero arrivati in fondo. Sono la squadra più forte. Contro il Bayern non ci è mancato nulla, ma loro si sono dimostrati la squadra più forte: hanno meritato di andare in finale, sono una grandissima squadra tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Quest'anno l'obiettivo primario era rivincere in Italia e ora siamo a un passo. La Champions deve essere il prossimo step, perché abbiamo tutte le carte in regola per migliorare e l'obiettivo di una squadra come la Juve deve essere il massimo e il massimo è proprio la Champions", ha aggiunto.

Il centrocampista della Juventus, a margine della presentazione della sua autobiografia, ha reso poi grande merito a Conte: ''Mi ha dato tanto dal punto di vista tattico, mi ha sorpreso. Se un giorno farò l'allenatore mi ispirerò a lui. Adesso non ho l'età giusta né la voglia per farlo, quindi penso solo a giocare. Allenatore alla Juve? C'è lui...''. Ma se arrivasse Ibra alla Juve sarebbe un problema? "Ibrahimovic non è uno che spacca lo spogliatoio. Dove è stato ha vinto, quindi non mi sembra abbia fatto grossi danni''.

Infine l'annuncio meno atteso: "Nel 2014 smetterò con la Nazionale, i Mondiali penso saranno l'ultimo appuntamento con la maglia azzurra, bisogna lasciare spazio ai giovani. Nel club continuerò finché avrò passione e mi sentirò importante, altrimenti sarò il primo a tirarmi fuori".

Alla presentazione del libro erano presenti anche Gigi Buffon e Alessandro Matri, pronti a festeggiare lo scudetto. ''L'anno scorso avevamo grandi ambizioni e abbiamo compiuto un'impresa. Quest'anno è stato difficilissimo ripetersi, perché avevamo impegni più gravosi, ma abbiamo vinto lo scudetto in maniera inequivocabile: siamo stati in testa dalla prima giornata", ha detto il portiere bianconero.