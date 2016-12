Napoli, Hamsik: "Spero che Mazzarri e Cavani restino"

foto SportMediaset 17:44 - Hamsik tra presente e futuro: "Abbiamo fatto una grande stagione, sbagliando solo poche partite. Purtroppo la Juve ha fatto meglio - ha detto a SkySport24 - Non ho rimpianti, stiamo crescendo e il secondo posto è tanta roba. Io voglio vincere la Champions e di sicuro l'anno prossimo spero di lottare per lo scudetto". Poi un appello a Mazzarri e Cavani: "Mazzarri è stato fondamentale per me. Spero che lui e Cavani restino qui, sono la nostra forza". tra presente e futuro: "Abbiamo fatto una grande stagione, sbagliando solo poche partite. Purtroppo laha fatto meglio - ha detto a SkySport24 - Non ho rimpianti, stiamo crescendo e il secondo posto è tanta roba. Io voglio vincere la Champions e di sicuro l'anno prossimo spero di lottare per lo scudetto". Poi un appello a"Mazzarri è stato fondamentale per me. Spero che lui e Cavani restino qui, sono la nostra forza".

"Abbiamo fatto una grande stagione, sbagliando solo poche partite - ha proseguito Hamsik - Purtroppo la Juventus ha fatto meglio. Ma non ho rimpianti per lo scudetto, stiamo crescendo e il secondo posto è tanta roba. Per fare il salto di qualità dobbiamo evitare di sbagliare partite come quelle con Torino, Sampdoria e Bologna. La mia scelta di restare? Non ho mai rimpianto nulla nella mia vita, sono contento di essere qui. I prossimi cinque anni del Napoli? Per il momento penso a conquistare la Champions e poi a godermela il prossimo anno e magari lottare per lo scudetto".



Sarà un Napoli senza Mazzarri e Cavani? "Spero restino qui, sono la nostra forza. Edi è tranquillo, non pensa alle voci di mercato perché dobbiamo ancora conquistare il secondo posto: a campionato finito ci saranno due mesi per decidere. Mazzarri mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista".