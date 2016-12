Thiago Silva: "Mi mancano il Milan e i suoi tifosi"

foto SportMediaset 16:15 - "Il mio trasferimento al Psg? A Parigi sono contento, anche se mi spiace per i tifosi del Milan. Li porto sempre nel cuore". Ai microfoni di Simona Ventura Tv, Thiago Silva confessa di non avere dimenticato la sua esperienza in rossonero. "Ma se un giorno diventassi padrone del tuo cartellino, ti piacerebbe tornare a Milano?". Risposta: "Sì, ci sarebbero grandi possibilità. Tutte le cose buone della mia vita mi mancano, tra queste Fluminense e Milan". - "Il mio trasferimento al? A Parigi sono contento, anche se mi spiace per i tifosi del Milan. Li porto sempre nel cuore". Ai microfoni di Simona Ventura Tv,confessa di non avere dimenticato la sua esperienza in rossonero. "Ma se un giorno diventassi padrone del tuo cartellino, ti piacerebbe tornare a Milano?". Risposta: "Sì, ci sarebbero grandi possibilità. Tutte le cose buone della mia vita mi mancano, tra queste Fluminense e Milan".

"Mi ricordo ancora la prima volta che sono andato a San Siro - ha proseguito Thiago Silva - Ero in tribuna a vedere Milan-Fiorentina (1-0 con gol di Pato, era il 17 gennaio 2009, ndr). Quei momenti mi rimasero impressi e da lì in poi ho desiderato fare la storia in quello stadio, ma l'ho fatta solo per tre anni". Con la maglia del Milan il brasiliano ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana.