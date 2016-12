Inter, Leonardo va a trovare Javier Zanetti

foto SportMediaset Correlati Zanetti, intervento riuscito

20:46

- Visita a sorpresa perdopo l'intervento per la. Al "San Matteo" disi è infatti presentato. Il brasiliano e il capitano dell'Inter hanno parlato alcuni minuti e non è escluso che abbiano affrontato alcuni temi per la prossima stagione. La visita di cortesia potrebbe essere il primo atto deldel dirigente del Psg. In seguito sono arrivati anche Moratti e Stramaccioni.