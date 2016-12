Edinson Cavani, doppia mossa del Napoli per trattenerlo

foto SportMediaset Correlati Cannavaro: "Dzeko al posto di Cavani"

Cavani all'amante: "Silenzio su questa storia" 20:00 - Fuoco incrociato su Edinson Cavani. Da una parte continua il pressing di De Laurentiis per trattenere il Matador a Napoli con la promessa di una squadra da scudetto, dall'altra la moglie Soledad torna in Italia dopo cinque mesi per mettere fine alle voci di rottura col marito. Una mossa doppia per convincere il bomber a resistere alle tentazioni Real, City e Juve: una sul fronte sportivo, l'altra su quello familiare. - Fuoco incrociato su. Da una parte continua il pressing diper trattenere ila Napoli con la promessa di una squadra da scudetto, dall'altra la moglietorna in Italia dopo cinque mesi per. Una mossa doppia per convincere il bomber a resistere alle tentazioni Real, City e Juve: una sul fronte sportivo, l'altra su quello familiare.

Nel dettaglio, stando a "Il Mattino", l'azione del presidente del Napoli passa per il rinnovo di Mazzarri. Se il tecnico rimarrà sulla panchina azzurra, infatti, le probabilità di trattenere Cavani aumentano. Il progetto di una squadra competitiva su tutti i fronti per la prossima stagione potrebbe convincere il Matador a ritardare la partenza almeno di un altro anno. Senza garanzie di mercato, del resto, Mazzarri non firmerà il triennale proposto da De Laurentiis. Si tratta, su tutti i fronti. All'ombra del San Paolo, al momento, la questione è ancora molto complessa. Cavani vuole una big, questo ormai è chiaro. Il Real Madrid è la sua prima scelta, ma potrebbe ripiegare anche sul City o addirittura dire sì alla avances della Juventus. A Napoli però il Matador è oramai entrato nei cuori dei tifosi e prima di abbandonare la città, vuole considerare tutte le opzioni possibili. Compresa quella di restare e provare a vincere qualcosa di importante.



Sul piano sportivo, tutto sembra in mano al duo De Laurentiis- Mazzarri e al loro eventuale progetto tecnico. Su quello personale, invece, molto potrebbe dipendere dalla crisi coniugale del Matador. Dopo cinque mesi, la moglie di Cavani è tornata a Napoli per chiarire la situazione e per stoppare definitivamente le voci di rottura. Maria Soledad, insieme ai figli, incontrerà il marito faccia a faccia lontano dai riflettori. "Devo guardare negli occhi Edi, solo allora capirò", aveva detto Soledad subito dopo le voci di una love story del marito con Maria Rosaria. E così farà. In molti sono pronti a scommette su una fumata bianca. E se per il Matador anche la questione familiare dovesse risolversi nel migliore dei modi, allora Napoli potrebbe rimanere la sua città ancora per molto tempo. Cavani, infatti, ha disdetto l'affitto dell'appartamento in cui vive, ma è già in fase molto avanzata la trattativa dell'acquisto di una grande villa in città.