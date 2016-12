Stephan El Shaarawy: "Voglio restare al Milan a vita"

foto SportMediaset Correlati Galliani: "Papabili tanti ex rossoneri" 09:50 - Stephan El Shaarawy non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. A ribadirlo è lo stesso attaccante rossonero: "L'interesse di Napoli e Manchester City fa piacere, ma mi trovo benissimo al Milan e spero di poterci restare a vita. Galliani mi ritiene incedibile e mi fa enormemente felice". Il giovane numero 92 ha poi parlato di Allegri: "E' un grande tecnico, ha fatto tre stagioni straordinarie. Io spero e credo che rimarrà con noi". non ha alcuna intenzione di lasciare il. A ribadirlo è lo stesso attaccante rossonero: "L'interesse difa piacere, ma mi trovo benissimo ale spero di poterci restare a vita. Galliani mi ritiene incedibile e mi fa enormemente felice". Il giovane numero 92 ha poi parlato di: "E' un grande tecnico, ha fatto tre stagioni straordinarie. Io spero e credo che rimarrà con noi".

L'attaccante è stato premiato con il MilanNews Awards, battendo anche Ibrahimovic: "E' una gran bella soddisfazione, sono molto contento e spero di prendermi altre soddisfazioni". Con la maglia del Milan, come specifica lo stesso El Shaarawy: "Fa piacere l'interesse di grandi club, ma io voglio restare qui a vita. Sto maturando molto". Assieme a lui il tecnico Massimiliano Allegri: "Sta facendo grandi cose e in campionato abbiamo fatto veramente una grande rimonta. Stiamo dimostrando di essere un gruppo compatto e forte. Faremo di tutto per ottenere il terzo posto finale".