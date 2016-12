Real Madrid Mourinho: "Il futuro? Dopo la finale di Coppa del Re"

foto SportMediaset Correlati Dortmund in finale, Real eliminato 11:13 - José Mourinho non scioglie la riserva sul suo futuro. A Premium Calcio, il tecnico del Real Madrid, lascia ancora tutto in sospeso: "Deciderò il mio futuro dopo la finale di Coppa del Re e lo farò con presidente Perez. Farò quello che è meglio per me". Poi una frecciatina a Guardiola: "Non farò certo un anno sabbatico". Sulla finale persa col Borussia Dortmund: "Sono inca..., perché con la mentalità di oggi non avremmo perso 4-1 a Dortmund". non scioglie la riserva sul suo futuro. A Premium Calcio, il tecnico del, lascia ancora tutto in sospeso: "Deciderò il mio futuro dopo la finale di Coppa del Re e lo farò con presidente Perez. Farò quello che è meglio per me". Poi una frecciatina a: "Non farò certo un anno sabbatico". Sulla finale persa col: "Sono inca..., perché con la mentalità di oggi non avremmo perso 4-1 a Dortmund".

Mourinho, poi, alla televisione inglese, alza il tiro e mette un tassello importante alla composizione del puzzle su quale sarà la prossima panchina del portoghese: "Andrò dove la gente mi ama", ha spiegato Mou. Difficile, a questo punto, non pensare che il futuro di cui parla l'ex tecnico dell'Inter non sia il Chelsea. "In Inghilterra tutti mi vogliono bene, soprattutto un club - ha poi aggiunto il tecnico dei Galacticos - . Qui in Spagna è diverso, mi odiano soprattutto. Non preoccupatevi di me, posso camminare da solo. Il Real è grande e deve arrivare alla decima Champions".

Ancora sul match del Bernabeu: "Abbiamo recuperato la credibilità in Champions con tre semifinali consecutive, sono state tre stagioni Champions fantastiche per il Real. A livello mentale è stato importante ma non abbiamo vinto, dovranno farlo in futuro se con me bene altrimenti diversamente".