Inter, operazione perfettamente riuscita per Zanetti

foto SportMediaset Correlati Manda il tuo messaggio a Zanetti tramite Tgcom24 11:02 - E' perfettamente riuscita l'operazione al tendine d'Achille alla quale è stato sottoposto Javier Zanetti. Il capitano dell'Inter, infortunatosi domenica contro il Palermo, verrà dimesso giovedì. Il professor Benazzo ha spiegato che "l'intervento è perfettamente riuscito e che ora Zanetti dovrà rimanere tre settimane col piede immobilizzato. Poi ci sarà la riabilitazione. In questi casi - ha detto - ci vogliono 6 mesi per un pieno recupero". - E' perfettamente riuscita l'operazione al tendine d'Achille alla quale è stato sottoposto. Il capitano dell', infortunatosi domenica contro il Palermo, verrà dimesso giovedì. Il professorha spiegato che "l'intervento è perfettamente riuscito e che ora Zanetti dovrà rimanere tre settimane col piede immobilizzato. Poi ci sarà la riabilitazione. In questi casi - ha detto -".

"Zanetti giocherà ancora, il tendine è stato riparato utilizzando un altro tendine della sua gamba e reinserendolo al calcagno. L'intervento è riuscito ed è durato un'ora e un quarto"', ha spiegato il professor Francesco Benazzo dopo l'operazione alla quale è stato sottoposto al San Matteo di Pavia il difensore nerazzurro. "Per tre settimane avrà il piede immobilizzato, quindi comincerà a camminare. In casi del genere si prevede un ritorno all'attività sportiva in sei mesi", ha concluso Benazzo.