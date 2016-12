Barcellona, Piqué: "Solo noi possiamo rimontare il Bayern"

- Vincere con 5 gol di scarto e andare in finale diè un'impresa disperata anche per il. Ma, alla vigilia della semifinale di ritorno, non alza bandiera bianca: "La squadra sta molto bene e faremo il possibile per passare il turno. E' complicato partire da un risultato del genere, ma. Possiamo battere chiunque, dobbiamo essere noi stessi, ora più che mai".

Il difensore sente il peso delle responsabilità: "Noi siamo il Barça, rappresentiamo un club che ha vinto molto e con una grande storia alle spalle. Più di una volta abbiamo dimostrato cosa siamo in grado di fare: è una cosa che resterà per sempre, indipendentemente da quello che succede domani". Poi si parla di arbitri e Piqué si sofferma sulle parole di Beckenbauer ("Il Barcellona giocherà sporco"): "Noi speriamo che gli arbitri non commettano mai errori, ma il loro è un lavoro difficile. Beckenbauer? Il Barça è sempre stato un club esemplare, non penso si riferisse a questo". Al Camp Nou "servirà un gol subito per prendere fiducia. Ma ogni giorno che passa siamo sempre più convinti che possiamo farcela. Il calcio è anche una questione di testa...".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Tito Vilanova: "Mi aspetto che i miei giochino come sanno - spiega l'allenatore - Dobbiamo segnare tanti gol e fare un buon calcio. Non possiamo arrenderci. Il Bayern ha un vantaggio, ma non possiamo gettare la spugna". Il messaggio è chiaro. Come l'assenza di Mascherano: "E' fuori da quattro settimane e per recuperare dal suo infortunio ne servono sei. Quindi non giocherà". Una battuta anche su Messi: "Leo è importante per noi, specialmente quando bisogna metterla dentro. Ma deve essere aiutato anche dai compagni".