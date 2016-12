Serbia, minaccia macabra dei tifosi: tomba in mezzo al campo

foto SportMediaset

16:37

- I tifosi del, club serbo, sono esasperati: la promozione innon arriva e da qualche anno sfugge sempre per un soffio. E allora sono passati alle minacce... macabre: hanno scavato una fossa e piantato una croce a centrocampo con il seguente messaggio "La D2 o questa", come ha rivelato un dirigente del club. "Non possiamo credere che qualcuno possa aver avuto un'idea del genere", ha dichiarato il segretario generale