Heynckes: "Il Barca è ancora la migliore squadra. Cercheremo di attaccarli"

- In vista del ritorno contro il, Jupp, allenatore del, ha parlato della sfida del Camp Nou: "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e di giocare un calcio di qualità. Loro rimangono ancora i più forti, possono rimontare. Noi cercheremo di attaccarli e segnare". Su chi vorrebbe affrontare a Wembley: "Mi piacerebbe ci arrivasse il Borussia per il meraviglioso lavoro fatto nelle ultime stagioni".

Nonostante il 4-0 dell'andata, è un Jupp Heynckes che vuole tenere alta la guardia per la partita contro il Barcellona. Dopo aver vinto con largo anticipo il campionato e conquistato la finale di DFB Pokal, ora per la finale di Wembley manca solo un piccolo passo. Ma il tecnico bavarese non snaturerà la sua squadra: "Giocheremo per attaccare e cercare di segnare, non abbiamo intenzione di difenderci. Entreremo in campo senza pensare al risultato dell'Allianz Arena, ma solo per ripetere le ultime prestazioni".

Il Bayern cerca di dimenticare la finale casalinga persa lo scorso anno contro il Chelsea: "Quando perdi in quel modo si capiscono tante cose. Molti sarebbero caduti senza rialzarsi, ma non noi. Abbiamo modificato qualcosa, acquistato alcuni grandi giocatori, rinnovato lo spirito di squadra. E ora che siamo di nuovo vicini alla finale non vogliamo farcela scappare".

Alcuni dubbi di formazione, ma il tecnico tranquillizza tutti: ". Per il resto ho tutti i giocatori a disposizione". Su, fuori forma nella gara di andata, Heynckes ha le idee chiare: ", senza dubbio. Per qualità e per tutto il resto, sia dentro che fuori dal campo. Ma noi", ha concluso l'allenatore.