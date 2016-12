Finale Coppa Italia: Roma-Lazio si gioca alle 18

foto SportMediaset 13:07 - La finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio si giocherà, all'Olimpico, nel tardo pomeriggio di domenica 26 maggio con inizio alle 18. La decisione presa dopo una riunione al Coni è stata condivisa da prefetto, Lega, Rai, Coni, Roma e Lazio ed è ufficiale. Sì è scelta la soluzione più logica e il derby non sarà disputato in Cina come ipotizzato nei giorni scorsi. - La finale di Coppa Italia trasi giocherà, all'Olimpico, nel tardo pomeriggio di domenica 26 maggio con inizio alle 18. La decisione presa dopo una riunione al Coni è stata condivisa da prefetto, Lega, Rai, Coni, Roma e Lazio ed è ufficiale. Sì è scelta la soluzione più logica e il derby non sarà disputato in Cina come ipotizzato nei giorni scorsi.

Nella sala del presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno partecipato alla riunione il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, il presidente della Lega, Maurizio Beretta, col dg Brunelli, il numero uno della Lazio, Claudio Lotito, il responsabile organizzativo della Roma, Antonio Tempestilli (assieme al responsabile della biglietteria giallorossa Carlo Feliziani), e per la Rai il direttore generale Luigi Gubitosi.