Fabio Cannavaro consiglia il Napoli: "Dzeko al posto di Cavani"

consiglia il Napoli: "Al posto di Cavani vedrei bene Dzeko: mio fratello Paolo ne rimase impressionato". L'ex azzurro, ospita a, spinge anche: "Lo vedrei bene anche al San Paolo: quando andai con lui a Napoli rimase affascinato dalla città". Poi stizza con: "Volevo organizzare un partita benefica per la Città della Scienza: non capisco il suo silenzio, forse dovevo inviargli un tweet…".

Il campione del mondo 2006 desiderava organizzare un'amichevole di addio al calcio allo stadio San Paolo: "Volevo farla, al di là del mio addio al calcio, a scopo benefico per la Città della Scienza di Napoli, ma non ho ricevuto risposta né dal Napoli Calcio né dal suo presidente. Soprattutto non capisco il silenzio di De Laurentiis: ho provato a chiamarlo, ho provato a scrivergli delle mail, evidentemente era meglio che gli inviassi un tweet... Ho paura che a sto punto questa partita non si farà più. Avevo raccolto l’adesione di molti campioni del calcio, che si erano resi disponibili, ed è un peccato soprattutto per la città".

Cannavaro teme l'addio di Mazzarri: "Per quanto riguarda la stagione, gli azzurri sono stati troppe partite Cavani-dipendenti, non riuscivano a trovare le giocate di Hamsik e Pandev. È una squadra che se sta bene fisicamente può giocarsela con tutti. È una creatura di Mazzarri e se il mister dovesse andarsene bisognerebbe rivedere tutto".

Dal Napoli alla Juventus: "Risalta molto l’agonismo, ma la squadra di Conte gioca anche un ottimo calcio e soprattutto quest’anno, ancora di più dell’anno scorso, mi ha sorpreso per la continuità. Top player in attacco? Prima bisogna capire dove si vuole collocare Marchisio, perché è impossibile tenerlo fuori, ma Pirlo con Pogba e Vidal è più coperto. Vidal non lo venderei per prendere un campione in attacco. Ibrahimovic lo vedrei alla Juve come in qualsiasi altra squadra: ha elevatissime qualità tecniche e tattiche, è un leader. A molti può sembrare arrogante, io preferisco averlo come compagno piuttosto che come avversario".

La carriera in Nazionale è stata molto importante: “Vincere il Mondiale è pazzesco, ti fa passare da giocatore a leggenda, anche se mi emoziono di più ora a guardare le foto di quella notte. Lì per lì non ti rendi conto di quello che hai fatto, l’euforia ti impedisce di ragionare. Invece la finale dell’Europeo persa contro la Francia è stata la più grande delusione calcistica: perdere a 30 secondi dalla fine è veramente incredibile".

Infine, un augurio al capitano dell’Inter Javier Zanetti: “Mi è dispiaciuto molto per il suo infortunio: mi auguro di rivederlo in campo presto con la fascia dell’Inter. I suoi tifosi, ma non sono quelli nerazzurri, meritano di rivederlo giocare: è un patrimonio del calcio”.