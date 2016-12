Inter, Moratti: "Zanetti si riprenderà presto"

foto SportMediaset Correlati Manda il tuo messaggio a Zanetti tramite Tgcom24 15:40 - L'infortunio di Javier Zanetti ha turbato il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, che però si dice convinto di un pronto ritorno in campo da parte del capitano: "Il suo infortunio è una perdita gravissima per l'Inter, ma col carattere che ha, sono sicuro che si riprenderà presto. E' impossibile pensare, anche per i tifosi, che non rifaccia le cose fatte finora. Tornerà a farle". Sulla gara col Palermo: "Cosa non è andato? Tante cose...". - L'infortunio diha turbato il presidente dell', che però si dice convinto di un pronto ritorno in campo da parte del capitano: "Il suo infortunio è una perdita gravissima per l'Inter, ma col carattere che ha, sono sicuro che si riprenderà presto. E' impossibile pensare, anche per i tifosi, che non rifaccia le cose fatte finora. Tornerà a farle". Sulla gara col: "Cosa non è andato? Tante cose...".

GLI AUGURI DI DEL PIERO Al capitano dell'Inter è arrivato, fra gli altri, l'in bocca al lupo del quasi coetaneo Alessandro Del Piero, che l'ha incrociato in tante sfide tra Inter e Juventus e ora gli augura di tornare in campo. ''In bocca al lupo Javier Zanetti. Tiferò per il tuo rientro in campo! Ale'', scrive sul suo sito l'ex capitano bianconero. Del Piero, che si è trasferito in Australia e milita nel Sydney, ha compiuto 38 anni il 9 novembre scorso, mentre Zanetti ne farà 40 il 10 agosto prossimo.