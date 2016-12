Premier, l'Aston Villa umilia il Sunderland

foto SportMediaset 23:23 - Monday night da incubo al Villa Park per il Sunderland in Premier. La banda di Di Canio perde 6-1 la sfida salvezza con l'Aston Villa e resta a 37 punti. Villans in vantaggio al 31' con Vlaar. Replica immediata dei Black Cats, che al 32' pareggiano con Rose. Ma è solo un'illusione: Weiman al 38' riporta l'Aston Villa in vantaggio e poi Benteke chiude il match con una tripletta. Di Agbonlahor la ciliegina sulla torta per il 6-1. - Monday night da incubo al Villa Park per ilin Premier. La banda dila sfida salvezza con l'e resta a 37 punti. Villans in vantaggio al 31' con. Replica immediata dei Black Cats, che al 32' pareggiano con. Ma è solo un'illusione:al 38' riporta l'Aston Villa in vantaggio e poichiude il match con una tripletta. Dila ciliegina sulla torta per il 6-1.

"Il Monday Night sarà la nostra finale di Champions League, l'ho già detto ai mieri ragazzi. La salvezza è ormai molto vicina. Abbiamo una grande opportunità e non vogliamo sprecarla", aveva detto Di Canio prima del match, caricando la squadra. Parole al vento, tabellino alla mano. Il suo Sunderland, infatti, cade miseramente contro l'Aston Villa, ridimensionando gli ultimi risultati.



Una dura lezione, soprattutto perché i Black Cats con una vittoria al Villa Park potevano archiviare il discorso salvezza e godersi il finale di stagione senza patemi. Il punteggio tennistico, del resto, non mente: in campo i Villans hanno dominato, conquistando tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Costretto a difendersi, invece, il Sunderland non è riuscito a trasformare in cattiveria agonistica la grinta del suo allenatore, regalando metri e iniziativa agli avversari. Da rivedere completamente per la banda del tecnico italiano la fase difensiva. Brutte notizie però anche dall'attacco per Di Canio: espulso Sessegnon, per lui la stagione potrebbe essere finita.