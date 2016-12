Torino-Juve: Meggiorini-Pogba, atti alla Procura Figc

foto SportMediaset 10:19 - Il giudice sportivo ha disposto, per il presunto insulto razzista rivolto da Riccardo Meggiorini a Paul Pogba durante il derby tra Torino e Juventus, la trasmissione degli atti al procuratore federale "considerata la necessità di acquisire eventuali ulteriori elementi di riscontro". Nel dopo partita il giocatore granata si è difeso dalle accuse dell'avversario: "L'insulto c'è stato, ma non a sfondo razziale". La parola passa ora alla Procura Figc. - Il giudice sportivo ha disposto, per il presunto insulto razzista rivolto dadurante il derby tra, la trasmissione degli atti al procuratore federale "considerata la necessità di acquisire eventuali ulteriori elementi di riscontro". Nel dopo partita il giocatore granata si è difeso dalle accuse dell'avversario: "L'insulto c'è stato, ma non a sfondo razziale". La parola passa ora alla Procura Figc.

"Rilevato che viene segnalata una conversazione - ha scritto il giudice sportivo - verificatasi negli spogliatoi nel corso dell'intervallo, intercorsa tra alcuni dirigenti juventini e granata, in merito ad un insulto razzista asseritamente rivolto nel corso della gara dal calciatore Meggiorini Riccardo (Torino) al calciatore Pogba Paul (Juventus); considerata la necessità di acquisire eventuali ulteriori elementi di riscontro", dispone "la trasmissione degli atti al procuratore federale per gli opportuni accertamenti".



TRE GIORNATE A PINILLA, AMMENDA DI 8.000 EURO AL MILAN

Il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Pinilla (Cagliari) per avere ''colpito con una gomitata alla schiena un calciatore avversario, senza conseguenze lesive''. Per una giornata sono stati squalificati Biava (Lazio), Palombo e Gastaldello (Sampdoria), Glik (Torino), Livaja (Atalanta), Marchese (Catania), Morganella (Palermo), Morleo (Bologna), Savic (Fiorentina) e Vergassola (Siena). Queste le ammende per le società: 8.000 euro al Milan per i cori contro Zanetti e contro i carabinieri, e al Pescara per i petardi fatti esplodere in campo, 4.000 euro al Napoli e 3.000 al Palermo.