Maria Soledad Cavani: "Edinson ha tradito Dio e i suoi figli"

foto SportMediaset 10:51 - Non è finito il matrimonio tra Edinson Cavani e Maria Soledad, almeno per quanto riguarda la moglie che sulla pagine di Chi, ha parlato della loro situazione dopo le foto che hanno ritratto l'attaccante del Napoli in compagnia di un'altra donna. "Non stiamo divorziando, presto sarò in Italia e chiarirò la situazione con lui. Edinson però ha tradito Dio, la sua famiglia e suo figlio Bautista. Tutti i giorni mi chiede quando torna il suo papà".

"Io lo amo ancora - continua Maria Soledad nell'intervista - e se è finita tra me e Edinson, voglio che sia lui a dirmelo in faccia. Presto sarò di nuovo in Italia e ne parleremo direttamente". Certo le foto pubblicate di Cavani con Maria Rosaria Ventrone, non hanno abbassato la tensione nella famiglia del Matador. "Non la conosco, non posso dire nulla su di lei. Certo prima di portare a casa dei miei genitori un uomo sposato che ha avuto il secondo figlio da sei mesi, ci avrei pensato due volte. Ma come ha sbagliato lei, certamente ha sbagliato anche mio marito. Ma sarà Dio a giudicare. Edinson lo ha tradito, assieme alla sua famiglia e ai suoi figli". In particolar modo Bautista: "Ogni giorno mi chiede del suo papà. Quando torna, quando lo andiamo a trovare. E' dura ricacciare indietro le lacrime e rispondere".