Inter, Juan Jesus litiga con un tifoso su Twitter

foto SportMediaset

15:50

litiga con un tifoso a suon di tweet. "Pensate ad allenarvi e a dare tutto in campo che 'sembra' che giocate contro voglia", gli scrive Andrea. "Tu pensa a fare il tifosi. Perché nn entro a campo x scherzare, noi proviamo sempre fare il meglio... Abbiamo famiglia, amici e tifosi veri che vedono nostro sacrificio, o tu pensa che me piace... fare figura di merda dentro di campo?? AMO giocare a calcio e voglio vincere sempre", la replica stizzita del difensore dell'"Da tifoso volevo spronarvi". "Ma in questo momento abbiamo bisogno di sostegno!".