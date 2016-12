Champions, Mourinho allontana Ancelotti: "Non penso sia la mia ultima con il Real Madrid"

spariglia le carte. "Contatto Real Madrid-Ancelotti? Dovete chiedere a loro, non certo a me. Io non penso che quella di martedì con il Borussia sia la mia ultima partita in Champions con i Merengue", ha detto il tecnico portoghese nella conferenza della vigilia. Icercheranno la rimonta: "Bisogna segnare subito e lottare fino alla fine: è la partita più importante degli ultimi 10 anni di storia del Real".

"Se giochiamo come a Dortmund non abbiamo speranze per passare il turno e nemmeno per vincere. Se giochiamo come sappiamo, con lo spirito di squadra che necessita una gara del genere, può succedere qualsiasi cosa. Non mi preoccupo del Borussia, ma solo che la mia squadra sia la mia squadra", ha affermato lo Special One.

Un giornalista ha poi fatto una domanda su Balotelli e una su Zanetti. Mou ha dribblato alla grande l'argomento Supermario: "Non posso rispondere a una domanda in cui sono accostati entrambi. Xavier l'ho sentito ed è pronto a tutto: tornerà".