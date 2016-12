Inter, Zanetti: "Almeno un'altra partita la farò"

foto SportMediaset Correlati Manda il tuo messaggio al capitano attraverso Tgcom24

Juan Jesus, lite con un tifoso 10:34 - "Ringrazio i tifosi, i compagni, i colleghi e la gente che mi è stata vicina". Così Javier Zanetti il giorno dopo il crac. "Gli infortuni fanno parte del nostro mestiere, mi sono reso subito conto che era grave - ha detto a Inter Channel - Ora penso a guarire bene con calma e a fare riabilitazione per tornare a giocare. Vorrei fare almeno un'altra partita davanti ai miei tifosi. Spero più di una". Martedì pomeriggio l'intervento a Pavia. - "Ringrazio i tifosi, i compagni, i colleghi e la gente che mi è stata vicina". Cosìil giorno dopo il crac. "Gli infortuni fanno parte del nostro mestiere, mi sono reso subito conto che era grave - ha detto a- Ora penso a guarire bene con calma e a fare riabilitazione per tornare a giocare. Vorrei fare almeno un'altra partita davanti ai miei tifosi. Spero più di una".

"Dopo l'operazione, penso alla riabilitazione per tornare a giocare, nella mia testa c'è questa convinzione e farò tutto con grande calma per cercare di guarire bene e rendermi disponibile per qualsiasi cosa - ha proseguito il capitano dell'Inter - Ripeto, gli infortuni fanno parte del mestiere. Il mio primo grave è arrivato a 40 anni per fortuna".



"Tutti i miei compagni mi hanno mostrato grande affetto, erano dispiaciuti. Adesso bisogna stare vicino a questi ragazzi in questo finale di stagione non semplice. Siamo contati numericamente, sarò un tifoso in più e sono sicuro che tutti daranno il massimo per la qualificazione in Europa League".



Sui tanti messaggi d'affetto: "Mi fanno capire che tutti hanno apprezzato sempre il mio comportamento dentro e fuori dal campo, questa testimonianza di affetto mi fa un grandissimo piacere". Tra le tante dimostrazioni d'affetto per Zanetti anche quella di Josè Mourinho, che l'ha ricordato nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund. "Gli ho parlato al telefono - ha raccontato lo Special One - Lui è preparato per tutto e lotterà per tornare".