11:19

- Questa volta nessuna maglietta con la scritta "Why always me?", ma il senso dell'intervista post gara contro ilè più o meno lo stesso.ha lanciato una frecciatina agli arbitri. L'attaccante del Milan è amareggiato: "Alla fine prendo tante botte e poi vengo ammonito sempre io. Non posso neanche parlare con l'arbitro perché non mi ascolta, così non va bene. Dicono che io sia arrogante, ma non è vero".