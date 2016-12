Milan, Galliani: "Papabili tanti ex se va via Allegri"

ha provato a spiegare le parole di Berlusconi sul futuro in bilico di, ma non è che ci sia riuscito un granché. "Tutti quelli che hanno fatto grande la storia del Milan entrano in conclave il giorno in cui va via Allegri. Poi chi esce Papa non si sa. Ma lasciamo stare Allegri. Non smentisco né confermo nulla, faccio presente che non ci sono virgolettati di Silvio Berlusconi", ha detto l'ad rossonero.

"Noi abbiamo solo amici sulla panchina del Milan, passata, presente e futura. La passione del presidente per i suoi ex grandi campioni è assolutamente reale, per Seedorf come per tutti quei giocatori che hanno portato il Milan in vetta al mondo, a cominciare da Panucci, che ha vinto la coppa dei campioni ad Atene. E anche Billy Costacurta è un papabile: tutti quelli che hanno fatto grande la storia del Milan entrano in conclave il giorno in cui va via Allegri. Poi chi esce Papa non si sa. Ma lasciamo stare Allegri", ha ribadito Galliani.

Intanto, Allegri ha ricevuto un messaggio di solidarietà da parte della Curva Sud rossonera. Prima della partita contro il Catania, infatti, gli ultrà del Milan hanno esposto uno striscione con scritto: "Più rispetto per il nostro mister Allegri".

Ma le voci di mercato non riguardano solo Allegri. Anche Stephan El Shaarawy, infatti, è finito nel vortice del mercato, tanto che si parla di un'offerta di 35 milioni di euro da parte del Manchester City. ''Ma no, 35 milioni non c'è o qualcosa c'è... E' chiaro ed evidente che un ragazzo di 20 anni, titolare della Nazionale italiana, che ha fatto i gol di El Shaarawy quest'anno e' uno di quei giocatori che possono avere grande mercato. Ma assolutamente non intendiamo cederlo, abbiamo la coppia della Nazionale italiana e ce la teniamo stretta''.