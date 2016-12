Premier, Chelsea terzo grazie a van Persie

- Ilringrazia ile sale al terzo posto nella classifica di. I "Blues", infatti, battono per 2-0 (gol di Oscar e Lampard su rigore) lo Swansea e vedono la qualificazione diretta alla Champions League. Merito, come detto, dei Red Devils neo campioni d'Inghiltrerra, che pareggiano per 1-1 (il grande ex van Persie su rigore raggiunge Walcott) sul campo dell', diretto concorrente della squadra di Benitez.

Sul fondo della classifica, invece, sono arrivate due sentenze senza appello. Al Madejski Stadium, Reading e Queens Park Rangers chiudono senza reti il loro match, condannandosi alla retrocessione con tre turni di anticipo sulla fine del campionato. Il Qpr, squadra dell'ex interista Julio Cesar (in panchina a beneficio di Green) con questo pari raggiunge quota 25 punti, così come il Reading, e per loro non c'è quindi modo di raggiungere o superare l'Aston Villa, che ha 34 punti, o il Wigan, che ne ha 32. Queste due, difatti, si affronteranno all'ultima giornata in un match che porterà sicuramente una delle due almeno a 35 punti, quota impossibile da raggiungere per Qpr e Reading.