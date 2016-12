Juventus, Conte: "Non facciamo mai calcoli"

foto SportMediaset Conte si gode la vittoria nel derby col Toro e pensa allo scudetto. "Abbiamo fatto due gol pesantissimi, ora manca un solo punto - ha detto il tecnico della Juve -. Vincere con tre giornate d'anticipo sarebbe fantastico, dimostrazione che questi ragazzi sono straordinari". "Il clima era bello tosto, la stracittadina conta anche per me - ha aggiunto -. La partita l'abbiamo preparata benissimo, non facciamo mai calcoli". si gode la vittoria nel derby cole pensa allo scudetto. "Abbiamo fatto due gol pesantissimi, ora- ha detto il tecnico della Juve -. Vincere con tre giornate d'anticipo sarebbe fantastico, dimostrazione che questi ragazzi sono straordinari". "Il clima era bello tosto, la stracittadina conta anche per me - ha aggiunto -. La partita l'abbiamo preparata benissimo,".

I tre punti all'Olimpico pesano e Conte lo sa bene. "Non è mai semplice contro il Toro - ha spiegato -. Volevamo vincere, complimenti al Torino che si è opposto in modo degno". Per il tecnico bianconero la partita la Juve l'ha vinta a centrocampo: "E' stata una grandissima partita dal punto di vista tecnico, tattico e temperamentale. L'allenatore deve schierare i migliori della rosa, abbiamo giocatori molto forti in mediana".



Per Conte l'imperativo è vincere, sempre: "Potevamo accontentarci del punto, ma abbiamo giocato come sempre, cercando la vittoria". La Juve è scesa in campo con una punta sola, con Marchisio a fare da spalla a Vucinic. Una bocciatura per gli altri attaccanti in rosa? "Matri e Quagliarella sono stati fondamentali come Giovinco - ha spiegato Conte -. Erano in campo nella vittoria contro l'Inter, contro il Bayern". "Tutti gli attaccanti hanno avuto la possibilità giocando gare importanti. Fabio ha giocato con Milan, Napoli e Bayern - ha proseguito -. Questo dimostra la fiducia che ho in loro. Ora dovevo dare un'alternativa contro squadre che ti prendono le misure, ce la siamo costruita nell'annata".



Poi una battuta su Pogba, protagonista del derby: "Un allenatore deve far quadrare i conti facendo giocare i migliori. Paul ha avuto una crescita esponenziale, tenere fuori un centrocampista mi dispiaceva. Non rinneghiamo i due attaccanti, così però abbiamo soluzioni sia difensive che offensive".