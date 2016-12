Inter, Stramaccioni: "Ora quattro gare alla morte"

foto SportMediaset Correlati Zanetti k.o. - Foto 10:23 - Stramaccioni non alza bandiera bianca: "Dobbiamo giocare ancora quattro partite, tra l'altro con Napoli, Lazio e Udinese che sono dirette concorrenti. Le giocheremo alla morte - ha detto il tecnico dell'Inter - Siamo tristi, distrutti per quello che è capitato al nostro capitano ma niente alibi. Oggi abbiamo preso un gol su un nostro errore e poi abbiamo cercato di mettere in campo tutto quello che avevamo. Il mio futuro? Penso al Napoli". non alza bandiera bianca: "Dobbiamo giocare ancora quattro partite, tra l'altro conche sono dirette concorrenti. Le giocheremo alla morte - ha detto il tecnico dell'- Siamo tristi, distrutti per quello che è capitato al nostro capitano ma niente alibi. Oggi abbiamo preso un gol su un nostro errore e poi abbiamo cercato di mettere in campo tutto quello che avevamo. Il mio futuro? Penso al Napoli".

"Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto un'occasione importante con Alvarez per pareggiare - ha proseguito Stramaccioni nel dopo gara di Palermo - Tutti si stanno sacrificando e facendo gli straordinari e nel finale questo si paga. I giovani si sono messi al servizio della squadra e non si possono addossare a loro colpe. Io devo tenere la testa sul campo per le prossime partite e cercare di infondere uno spirito positivo alla squadra da qui alla fine, sperando di recuperare qualche giocatore per trovare un po' di continuità".



Il tecnico dell'Inter allontana poi le voci intorno al suo futuro: "In questo momento difficile non penso al mercato, ma solo al presente. Certe cose vanno chieste al presidente e ai direttori. Sarebbe un errore se parlassi di cosa accadrà dopo la fine della stagione".