Inter, Zanetti si rompe il tendine d'Achille

- Un altro brutto colpo per l'e perche perde per infortunio anche l'inossidabile. Al 16' della sfida del "Barbera" contro ilil capitano nerazzurro si tocca la gamba sinistra, si dispera e viene chiesto subito il cambio. L'argentino, che indossava la fascia speciale regalatagli dal Papa, esce in barella con le mani tra i capelli. Spietato l'esito degli esami:

Per il capitano dell'Inter si profila uno stop molto lungo: tra i sei e gli otto mesi. Si prospetta un recupero agonistico non dei più semplici.

ZANETTI: "LA MIA CARRIERA NON E' FINITA"

''La mia carriera non è finita, ma da tanto tempo dovevo cambiare le gomme. Voglio tornare più forte di prima''. E' stato questo il commento di Javier Zanetti dopo 'esame che gli ha diagnosticato la rottura del tendine d'Achille. ''Mi dispiace - ha proseguito Zanetti - non dare una mano ai miei compagni, ma sono fiducioso, ce la possono fare a raggiungere l'Europa League''. Stramaccioni rimarrà sulla panchina nerazzurra? ''Decide la società che vuole fare un'Inter sempre più forte nella quale giocherò anche io. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno scritto''. Grande fair play del capitano sui cori offensivi dei tifosi del Milan: ''Sono cose che capitano...''. Nel pomeriggio, subito dopo l'infortunio, il nostro inviato a Palermo, Federico Mastria, aveva raccolto negli spogliatoi queste dichiarazioni: "Ho sentito un dolore fortissimo, non so se sono stato o meno toccato. Ma supererò anche questo incidente".

IL RACCONTO DI STRAMACCIONI

Il tecnico nerazzurro ha spiegato, ai microfono di Premium Calcio, come si è infortunato Zanetti: "Stava per effettuare un cross, ma è scivolato incredibilmente fuori dal campo. Il suo piede d'appoggio ha ceduto e ha messo male il tendine sentendo subito tirare. E' un colpo durissimo per noi: sapete quanto tutto l'ambiente sia legato a lui. Vedere uscire il nostro capitano in barella è un brutto colpo".

L'INTER: "IN BOCCA AL LUPO, SIAMO TUTTI CON TE"

L'Inter si stringe attorno al capitano Xavier Zanetti che si è gravemente infortunato: ''In bocca al lupo, capitano. Siamo tutti con te''. ''Siamo tutti con lui, il presidente Massimo Moratti, la dirigenza, lo staff tecnico e medico, i compagni di squadra - si legge in una nota online - chi gli prepara un caffè al centro A.Moratti e chi non ha mai avuto la fortuna di stringergli la mano, e sono milioni nel mondo, i nostri tifosi''. ''Tutti con lui - prosegue la nota - esattamente come lui è sempre stato con noi. Xavier Zanetti, gli stessi anni all'Inter del presidente Massimo Moratti, arrivato in nerazzurro che era un ragazzo, magari senza neanche saperlo, un predestinato a essere il capitano, record su record di presenze, un simbolo, un'icona. Un uomo adesso temprato da tutto, dalle coppe che ha alzato al cielo e anche dai giorni bui in cui non si è mai tirato indietro''.

CORI MILANISTI CONTRO ZANETTI E I CARABINIERI

Nel giorno in cui due carabinieri sono rimasti feriti nella sparatoria davanti a Palazzo Chigi, la Curva Sud del Milan ha scandito cori offensivi contro l'Arma, oltre che contro il capitano dell'Inter Javier Zanetti, che a Palermo si è infortunato gravemente al tendine d'Achille. ''Salta con noi Javier Zanetti, salta con noi Javier Zanetti'', hanno urlato gli ultrà rossoneri intorno alla metà del primo tempo della partita con il Catania.

POCHISSIMI INFORTUNI IN CARRIERA

Un anno fa, era il 22 aprile, Zanetti uscì alla fine del fine primo tempo di Fiorentina-Inter per una contrattura al bicipite femorale sinistro. Il capitano nerazzurro non subiva un guaio muscolare dal 28 agosto 2005 contro il Treviso. Per trovare un altro suo problema di natura non traumatica si arriva al 26 luglio 2000. Durante Brasile-Argentina si stirò il quadricipite sinistro.

MALEDIZIONE PALERMO

Il Barbera non porta bene al capitano interista: al termine di Palermo-Inter di 3 anni fa, avvertì un dolore al petto con difficoltà respiratorie e fu trasportato in ospedale per precauzione. Gli esami esclusero problemi e il giocatore tornò a Milano sull'aereo della squadra.

ANCHE SILVESTRE SI FA MALE: LESIONE DI SECONDO GRADO

Come se non bastasse l'infortunio di Zanetti, a Palermo si è fatto male anche Silvestre. Il difensore è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado dell'adduttore lungo della coscia destra.