Napoli, Walter Mazzarri: "Non abbassiamo la guardia"

foto SportMediaset Correlati Il Napoli sbanca Pescara e rinvia la festa Juve 11:34 - Il 3-0 in casa del Pescara ha consolidato il secondo posto in classifica del Napoli, ma Walter Mazzarri non vuol sentire parlare di giochi fatti: "Non dobbiamo abbassare la guardia - commenta a Premium Calcio -, ancora non abbiamo fatto niente. La matematica ci dice che il secondo posto non è ancora blindato". Una parola su Lorenzo Insigne: "Ha giocato bene, ma era emozionato di tornare a Pescara. Sottoporta non è stato letale come sa". - Il 3-0 in casa del Pescara ha consolidato il secondo posto in classifica del, manon vuol sentire parlare di giochi fatti: "Non dobbiamo abbassare la guardia - commenta a Premium Calcio -, ancora non abbiamo fatto niente. La matematica ci dice che il secondo posto non è ancora blindato". Una parola su: "Ha giocato bene, ma era emozionato di tornare a Pescara. Sottoporta non è stato letale come sa".

De Laurentiis sul rinnovo di contratto: "Non rispondo ancora, aspetto la fine del campionato. Più che parlare con il presidente, sarà una decisione che dovrò prendere da solo". Lo stesso presidente su Twitter si è complimentato per la voglia di non mollare mai: "È vero, ho contribuito in tal senso nella crescita della rosa. Non dimentichiamo che il Pescara era reduce dalla bella prestazione di Roma. Possibile futuro senza Cavani? Il suo peso è notevole in fase realizzativa, non tanto dal punto di vista del gioco. Con lui in campo probabilmente avremmo chiuso il match nel primo tempo. Se l’uruguagio dovesse andar via, dovrebbe essere sostituito da un elemento con determinate caratteristiche. Quest’anno bene anche senza Lavezzi? È giusto sottolinearlo. Nonostante la sua partenza, la squadra ha mantenuto la stessa fisionomia". Nessun commento sulle dichiarazioni disul rinnovo di contratto: "Non rispondo ancora, aspetto la fine del campionato. Più che parlare con il presidente, sarà una decisione che dovrò prendere da solo". Lo stesso presidente su Twitter si è complimentato per la voglia di non mollare mai: "È vero, ho contribuito in tal senso nella crescita della rosa. Non dimentichiamo che ilera reduce dalla bella prestazione di Roma. Possibile futuro senza? Il suo peso è notevole in fase realizzativa, non tanto dal punto di vista del gioco. Con lui in campo probabilmente avremmo chiuso il match nel primo tempo. Se l’uruguagio dovesse andar via, dovrebbe essere sostituito da un elemento con determinate caratteristiche. Quest’anno bene anche senza Lavezzi? È giusto sottolinearlo. Nonostante la sua partenza, la squadra ha mantenuto la stessa fisionomia".