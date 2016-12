Liga: Messi show, ma il Barcellona pareggia

- Non è bastato l'ingresso in campo dialper strappare i 3 punti dalla trasferta di Bilbao. L'gioca meglio nel primo tempo, trovando il vantaggio conal 27'. Lo stesso colpisce un incrocio, ma poi entra Messi che al 67' dribbla quattro uomini e pareggia. Al 69'completa la rimonta. A tempo scaduto il talento basco,, infila il 2-2. Vince, invece, ilche fa suo il derby con l'

Eppure gli uomini di José Mourinho, che esattamente come il Barcellona sono chiamati all'impresa in Champions League contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco, erano andati in svantaggio dopo appena 4 minuti di gioco. L'idolo di casa, il super bomber Radamel Falcao, aveva infilato Diego Lopez. Poi, però, la reazione dei Merengues che prima pareggiano con l'autorete di Juanfran al 12' e poi, nella ripresa, piazzano il 2-1 che chiude il match con Di Maria.

Nell'altro anticipo della giornata, vittoria esterna importante per il Celta Vigo che batte 1-0 il Levante di Acquafresca e vola a 30 punti in classifica. Colpaccio invece del Saragozza nello scontro salvezza contro il Maiorca. Il 3-2 della Romareda vale il sorpasso con il gol vittoria di Rochina, all'88', che vale il sorpasso in classifica. I maiorchini ora sono ultimi in classifica.