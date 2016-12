Serie A: all'Udinese basta Pereyra, vista sull'Europa

- L'non spreca l'occasione di fare tre punti pesanti nella corsa all'Europa e batte il. A Trieste la squadra di Guidolin mostra subito di voler fare il gioco, ma nel primo tempo non va oltre una traversa diin avvio. E' lo stesso argentino, però, a sbloccare il risultato all'11' della ripresa con un destro piazzato nell'angolino lontano. I sardi provano a cercare il pareggio, ma Brkic non corre rischi. Nel recupero espulso Pinilla.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

IL TABELLINO

CAGLIARI-UDINESE 0-1

Cagliari (4-3-3): Agazzi 6; Perico 5,5, Ariaudo 6, Astori 6, Murru 5,5; Casarini 6 (12' st Ibarbo 6), Conti 5,5, Nainggolan 6; Pinilla 5, Sau 5,5 (33' st Nené sv), Thiago Ribeiro 6 (23' st Avelar 5,5). A disp.: Avramov, Rossettini, Cabrera. Muroni. All.: Pulga-Lopez

Udinese (3-4-2-1): Brkic 6; Benatia 6,5, Danilo 6, Domizzi 5,5; Basta 6, Lazzari 5,5 (35' Badu 5,5), Allan 6,5, Gabriel Silva 6,5; Pereyra 7, Zielinski 6 (7' st Muriel 6,5); Di Natale 6 (38' st Pinzi sv). A disp.: Padelli, Angella, Hertaux, Pasquale, Faraoni, Merkel, Campos Toro, Ranegie, Maicosuel. All.: Guidolin

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 11' st Pereyra (U)

Ammoniti: Zielinski, Domizzi, Muriel (U), Ariaudo, Nainggolan, Thiago Ribeiro, Conti, Ibarbo (C)

Espulsi: Pinilla (C)