Serie B: Il Livorno ne fa 2 al Vicenza. Pokerissimo Verona ad Ascoli

Tutto come da pronostico nei due match con maggiore interesse di giornata: Livorno e Verona fanno largamente il loro dovere, allontanando momentaneamente l'Empoli a -12: se finisse qui non si disputerebbero i playoff e le prime 3 della classe sarebbero promosse direttamente in A.

I toscani regolano 2-0 il Vicenza con un gol per tempo: Dionisi su rigore apre le marcature, Paulinho mette al sicuro al 63'. Il Verona annichilisce l'Ascoli sempre più condannato ai playout: l'Hellas ne fa 5 nei primi 40 minuti, grazie anche alla doppietta del co-capocannoniere Cacia, a 22 gol con Ardemagni.

A Padova va in scena la partita più imprevedibile del 39° turno: il Novara va negli spogliatoi con un confortante 1-3, grazie ai gol di Lazzari e Seferovic dopo l'autogol sfortunato apri strada di Dellafiore, e l'errore di Iori dal dischetto, ipnotizzato da Bardi. Pea capisce che la partita è ancora rimediabile e inserisce un'altra punta Cutolo, che fa in tempo a fallire un altro penalty ma anche a siglare il pareggio sacrosanto, dopo il gol che aveva accorciato le distanze di De Feudis.

Il Varese invece non perde terreno e supera in casa il Cittadella con Kone e Ebagua, che cesella al 90'. Dietro alla squadra di Agostinelli si inserisce il Brescia, grazie all'importante successo corsaro a Reggio, con l'incornata di De Maio al 54'.

L'unica squadra che muove la classifica nella zona calda è il Bari: i pugliesi passano al 34' con Sciaudone e raddoppiano con Fedato nella ripresa. Inutile il gol di Porcari su punizione per lo Spezia. Juve Stabia e Ternana benedicono l'1-1, utile per entrambe ad allontanare lo spettro playout; sorride anche il Lanciano che ottiene un bel punto col Crotone. Inutile lo 0-0 tra il già retrocesso Grosseto e la quasi condannata Pro Vercelli, più che vicina all'aritmetica sentenza, non fosse stato per l'improvvido rigore calciato alto da Brugman.