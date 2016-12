Milan, Allegri: "Col Catania la partita decisiva per il 3° posto"

Allegri giura di "non avere tempo" per pensare alle voci sul suo futuro al Milan e sull'interesse di altri club. "Non ho tempo. Ora è troppo importante raggiungere il 3° posto dopo una stagione non iniziata bene", ha spiegato l'allenatore rossonero. Il tecnico è sicuro che il suo futuro non dipende dalla qualificazione alla Champions: "Il lavoro di un allenatore non si riduce alle ultime 5 giornate. Ma indipendentemente dalla mia volontà, la decisione spetta al presidente Berlusconi e a Galliani".

Allegri ha poi assicurato di non essere rimasto infastidito dai presunti dubbi su di lui espressi dal presidente Silvio Berlusconi, come riportato da alcuni giornali. "Assolutamente no, se domani la squadra vince abbiamo possibilità di iniziare un filotto", ha tagliato corto l'allenatore rossonero, che sul suo futuro non si è sbilanciato: "Non spetta a me decidere. Ho un contratto col Milan e ho iniziato un lavoro quest'anno - ha osservato -. Non mi piace parlare del mio futuro: non voglio che ci si allontani dall'obiettivo finale, il terzo posto". E se arrivassero altre offerte? "Non ci ho pensato, l'unica cosa a cui penso è arrivare terzo, poi a bocce ferme valuteremo meglio il tutto", ha detto Allegri. A chi gli domandava se fosse orgoglioso dell'interessamento di club come Napoli e Roma ha risposto: "Il lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni di Milan e' stato buono, in questi momento riuscire ad arrivare terzi sarebbe un traguardo molto importante".