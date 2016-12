Inter, è fatta per il ritorno di Leonardo

foto SportMediaset Correlati Strama: "Nessuno può giudicarmi"

Moratti: "Vogliamo tenere Handanovic"

Razzismo: Inter multata dall'Uefa 14:47 - Ormai è sicuro: Leonardo tornerà all'Inter al termine di questa stagione. L'attuale dirigente del Psg ha trovato l'accordo con il club nerazzurro per assumere la carica di direttore generale. In pratica il brasiliano rivestirà un ruolo come quello di Galliani al Milan. Per Leo si tratta di una nuova opportunità offerta dal presidente Moratti dopo aver allenato i nerazzurri nella stagione 2010-2011. - Ormai è sicuro:tornerà all'al termine di questa stagione. L'attuale dirigente del Psg ha trovato l'accordo con il club nerazzurro per assumere la carica di direttore generale. In pratica il brasiliano rivestirà un ruolo come quello di Galliani al Milan. Per Leo si tratta di una nuova opportunità offerta dal presidente Moratti dopo aver allenato i nerazzurri nella stagione 2010-2011.

La volontà di Massimo Moratti è quella di fare di Leonardo il volto pubblico del club, una figura che metta la faccia sia nei momenti felici, sia in quelli più complicati. Il rapporto tra i due, anche dopo l'addio nel 2011, non si è mai incrinato e il presidente nerazzurro è a conoscenza della capacità dirigenziale del brasiliano. Per questo motivo avrebbe pensato a una figura nuova da inserire in società subito sotto di sé a livello gerarchico, ma in continuo contatto e collaborazione con il tecnico, Stramaccioni in questo caso, e il duo di mercato Ausilio-Branca che resterebbero operativi.