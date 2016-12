Inter, Stramaccioni: "Il rammarico è non aver avuto i calciatori più importanti"

- C'è il Palermo, ma all'tiene banco il futuro di. "Il rammarico più grande è quello di non aver avuto a disposizione i calciatori più importanti. In 10 anni di giovanili ho condotto le squadre con un sistema di gioco, per tanti motivi qui non ci sono riuscito. Ha inciso il dover cambiare tanto per trovare una continuità", ha detto l'allenatore nerazzurro. Su Handanovic: "Non si può fare a meno di lui nell'Inter del futuro".

Intanto bisogna pensare al Palermo, ostacolo non certo facile. "Il Palermo ha una struttura di squadra che sta dimostrando in questo momento suo valore. Sono convinto che soprattutto in casa possa mettere in difficoltà chiunque. In più saranno sospinti dal loro pubblico in ottica salvezza. Per loro è una gara importante , ma lo è anche per noi. Sarà una gara combattuta e accesa sin dai primi minuti", ha aggiunto.

Non c'è pace, però, per quanto riguarda gli infortuni, partendo da Chivu e Samuel: "Voglio andare controtendenza, è tanto che parliamo degli infortunati e spesso questa cosa si sostituisce al campo. Chi c’è risponde alla grande e fa gli straordinari perché siamo in pochi. Christian è convocato e Walter no. Sono fiducioso perché con l’inizio della prossima settimana recupero giocatori. Non mi piace parlare di singoli, ma Samuel ha dimostrato di essere determinante. Potrebbe smettere? Se fosse una sua decisione, la rispetteremmo. Ma dal punto di vista tecnico, per me non c'é bisogno nemmeno di parlarne".

Le assenze hanno condizionato pesantemente la stagione dell'Inter: "C'è tanto rammarico per il terzo posto. Potevamo avere qualche punto in più, siamo in credito. Il rammarico più grande è quello di non aver avuto a disposizione i calciatori più importanti, ma questo vale per tutti. Siamo riusciti a far bene per buona parte della stagione, poi abbiamo perso continuità. Siamo stati costretti a cambiare tanto e spesso. Siamo rimasti in pochi".

Novità su Cassano e Palacio? "La diagnosi per l'infortunio di Cassano è la stessa fatta per Palacio: visto che si sono fatti male a pochi giorni di distanza, il rientro avverrà più o meno in momenti simili".

Il futuro parla di nuovi investitori stranieri: "Il presidente me ne parla. Sono investitori che si offrono all'Inter e non il contrario, quindi la vedono come un investimento. Starà al presidente capire se è affidabile o no e farli entrare nella società e nella gestione".