Batistuta torna in Italia: "Che invidia vedere Totti giocare così..."

foto SportMediaset 15:33 - Gabriel Batistuta torna a Firenze da turista con qualche rimpianto. "Vedere Totti ancora a questi livelli mi fa piacere per lui, per la gente che lo guarda, ma mi fa anche un po' invidia...", ha ammesso Batigol. "Mi piaceva giocare con Francesco, ma sarebbe stato bello giocare insieme adesso", ha aggiunto. Poi una battuta su Montella: "Con lui mai avuto problemi per la maglia numero 9 della Roma".

Firenze e la Fiorentina rimangono nel cuore del bomber argentino, che non dimentica i gol e le emozioni vissute con la maglia viola. Però anche i ricordi legati alla Roma lo riempiono di gioia. "Ho vissuto lì due anni molto belli, una grande esperienza, ho vinto e ho conosciuto grandi campioni - ha spiegato Batigol -. Mi sono divertito, a conferma che sono un fiorentino che si è trovato bene anche a Roma". Con i giallorossi, del resto, il Re Leone ha vinto anche uno scudetto: "Totti è davvero un grande, in campo sapeva sempre quello che volevo".



All'epoca nella Roma c'era anche Montella e la vacanza a Firenze per Batistuta è l'occasione giusta anche per chiarire alcuni dettagli sul suo rapporto con l'Aeroplanino: "Con lui non ho mai avuto problemi. Quando la Roma mi prese, mi promise tutto, anche la maglia numero 9, nonostante io non l'avessi mai chiesta. Montella decise di tenersela e la cosa comunque non creò problemi, non è mai successo nulla, io e lui non siamo amici, ma neppure nemici". E lo testimoniano i complimenti del Re Leone all'attuale tecnico della Fiorentina: "Non mi aspettavo che facesse così bene in panchina, dal Catania a adesso, mi fa piacere, la Fiorentina può arrivare in Champions, è solida, sta facendo e giocando bene, può aprire un ciclo".



MONTELLA: "BATISTUTA VENGA A TROVARCI"

Dopo Batistuta, anche Montella chiude una volta per tutte le voci di dissapori con Batigol alla Roma: "Batistuta ha ragione, tra noi c'e' sempre stato un buon rapporto e c'è sempre stata stima, a livello personale e come allenatore della Fiorentina lo invito a venirci a trovare, lo saluterei con grande affetto". "La maglia numero 9 me la tenni anche perché nessuno me la chiese - ha continuato il tecnico della Fiorentina - In quella circostanza ci fu da parte di qualcuno qualche discorso scorretto, ma non da parte di Gabriel. Quindi quello che ha detto oggi è tutto vero, concordo con lui".