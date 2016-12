Fiorentina, Montella: "L'Europa League sarebbe un grande successo"

foto SportMediaset 13:14 - Domenica la Fiorentina sarà impegnata in casa della Sampdoria e per Montella - ex bomber blucerchiato - quella di Marassi non è una sfida come le altre: "E' sempre speciale giocare a Genova per me. Empoli, Roma e Samp sono tre amori speciali. Sarà una gara complicata, loro subiscono pochi gol". Sulla Champions: "Prima dobbiamo consolidare la nostra posizione e stare attenti a chi ci segue. L'Europa League sarebbe comunque un grande successo". - Domenica lasarà impegnata in casa dellae per- ex bomber blucerchiato - quella dinon è una sfida come le altre: "E' sempre speciale giocare a Genova per me. Empoli, Roma e Samp sono tre amori speciali. Sarà una gara complicata, loro subiscono pochi gol". Sulla Champions: "Prima dobbiamo consolidare la nostra posizione e stare attenti a chi ci segue. L'Europa League sarebbe comunque un grande successo".

Per la prima volta, domenica, Delio Rossi e Adem Ljajic tornerannno a incrociarsi: "Se si stringeranno la mano? Ho la mia idea ma non la dirò davanti alle telecamere. Adem prima di tutto dovrà pensare a giocare". Si parla anche di un altro Rossi, Giuseppe, ormai guarito dall'infortunio al ginocchio e quasi pronto a tornare in campo: "Quando esordirà al Franchi? Giuseppe ancora non ha fatto una partitella e contrasti di gioco. Senza dubbio a noi piace sognare ma dobbiamo essere realisti".



Il tecnico viola sarebbe soddisfatto anche in caso di qualificazione all'Europa League, ma la Champions resta un obiettivo più che possibile: "Chi la spunterà tra Milan e Fiorentina? L'abitudine a lottare per determinati traguardi di Milan. La fortuna di poter vivere le gare con più leggerezza dice Fiorentina".