Coppa Italia, Roma e Lazio pensano a disputare il derby in Cina

foto SportMediaset Correlati Quando una festa diventa un problema 11:43 - L'ultima parola sulla disputa del derby capitolino di Coppa Italia sarà dato con tutta probabilità lunedì 29 aprile. La data e l'orario non sono più un problema, il vero nodo è sulla distribuzione dei biglietti tra le due tifoserie. I 2 club dissentono sulla vendita ai soli possessori di fidelity card, che farebbe perdere 1 milione di euro di introiti. L'ipotesi cinese sembra una provocazione ma la Lega è avvisata. - L'ultima parola sulla disputa delcapitolino disarà dato con tutta probabilità. La data e l'orario non sono più un problema, il vero nodo è sullatra le due tifoserie. I 2 club dissentono sulla vendita ai soli possessori di, che farebbe perderedi introiti. L'ipotesisembra una provocazione ma laè avvisata.

Il piano organizzativo della Lega che prevedeva 31mila biglietti per società, tribune divise a metà, settori destinati a famiglie, è stato bocciato dalla Questura, intransigente su un punto. la vendita dei biglietti unicamente ai possessori di fidelity card. In questo modo però a rimetterci sarebbero gli interessi economici delle due squadre: andrebbero dispersi 9mila tagliandi, sia perché aumenterebbe la zona cuscinetto, sia perché alcuni biglietti rimarrebbero invenduti. Gli introiti derivati dalla "biglietteria" recherebbero una perdita di un milione di euro, senza contare il danno tra diritti tv e sponsor, calcolati a 2 milioni. I due club hanno preso quindi l'iniziativa e si sono rivolti direttamente alla Lega per muovere la macchina organizzativa, sondando il terreno per l'ipotesi all'estero. Il club imprenditoriale cinese che si era fatto sentire una settimana fa potrebbe fare al caso dei due club ma il tempo gioca contro l'ipotesi trasferta all'estero. In tal modo non si cancellerebbero comunque i problemi in città: si veda la richiesta di maxi-schermi nella Capitale e i caroselli post-partita. ne vale davvero la pena?