Mercato allenatori, il Psg pensa ad Arsene Wenger

foto SportMediaset 12:00 - A Parigi l'addio di Carlo Ancelotti ormai è dato per certo. E così i dirigenti del Psg si stanno guardando intorno per contattare un altro allenatore di prima fascia e non arrivare impreparati al momento dei saluti. Molti i nomi in lizza per sostituire il tecnico italiano, anche quello di Arsene Wenger. Il club parigino starebbe sondando il terreno per convincere lo storico tecnico dell'Arsenal a trasferirsi in Francia. - A Parigi l'addio diormai è dato per certo. E così i dirigenti delsi stanno guardando intorno per contattare un altro allenatore di prima fascia e non arrivare impreparati al momento dei saluti. Molti i nomi in lizza per sostituire il tecnico italiano, anche quello di. Il club parigino starebbe sondando il terreno per convincere lo storico tecnico dell'a trasferirsi in Francia.

All'ombra della Torre Eiffel non hanno dubbi. L'anno prossimo Carletto non sarà più l'allenatore del Psg. Urge un sostituto. Il nome nuovo, appunto, nelle ultime ore è quello di Wenger, tecnico di esperienza e prestigio, perfetto per guidare i parigini non solo in patria, ma anche in Europa. Archiviato il sogno Mourinho, il preferito dai tifosi del Psg secondo un sondaggio del quotidiano "Le Parisien", alla famiglia Al Thani, dunque, non rimangono molte alternative.



L'ipotesi Mancini, al momento, sembra da scartare. Se andrà via dal City, infatti, il tecnico italiano potrebbe approdare al Monaco, club in ascesa e a caccia di risultati importanti. Wenger, per ora, potrebbe essere l'unico nome importante per il Psg. Dopo anni in Premier, il tecnico dell'Arsenal potrebbe essere tentato da una nuova avventura in Francia, specie con un ingaggio super. Ad Al Thani, del resto, i mezzi per convicerlo non mancano.