Serie B: il Sassuolo rinvia la festa promozione

foto SportMediaset 10:01 - Niente festa al 'Braglia': il Sassuolo cede per 2-1 nel derby con il Modena e fallisce il primo match point per la scalata in Serie A. La squadra di Di Francesco passa in vantaggio al 37' con Catellani, ben servito da Boakye, e assapora la promozione fino al 30' della ripresa quando Ardemagni trova il pari di prepotenza. Ancora Ardemagni, al 90', sigilla la vittoria del Modena, che così continua a inseguire un piazzamento nella griglia playoff. - Niente festa al 'Braglia': ilcede pernel derby con ile fallisce il primo match point per la scalata in. La squadra di Di Francesco passa in vantaggio al 37' con, ben servito da Boakye, e assapora la promozione fino al 30' della ripresa quandotrova il pari di prepotenza. Ancora Ardemagni, al 90', sigilla la vittoria del Modena, che così continua a inseguire un piazzamento nella griglia playoff.

Voleva essere il giustiziere di giornata e lo è stato: Matteo Ardemagni, con i gol numero 21 e 22 della sua immensa stagione, costringe i cugini a una fatica supplementare per il salto in A. Il Sassuolo gioca una partita attenta e rischia pochissimo, ma dopo il gol del vantaggio ha il demerito di non affondare. Ci sarebbe anche qualche buona occasione (un tiro ravvicinato di Berardi ad esempio), ma il Modena resta in vita e si scatena a 15' dalla fine. Con Ardemagni, che prima vince il duello fisico con Terranova e trafigge Pomini e poi - dopo un palo fortuito di Berardi sul fronte opposto - si ripete con un colpo di testa magistrale in mezzo all'area, quando il pari sembrava segnato. Il Modena, oltre a impedire la scalata del Sassuolo, accorcia notevolmente sulla zona playoff: il Varese, al momento, 6°, è distante un solo punto. Per Novellino è il quinto risultato utile consecutivo (4 vittorie e un pari).