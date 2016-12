Muntari, lite con i tifosi a Milanello

foto SportMediaset fuori da Milanello dopo l'amichevole fra i rossoneri e la Caratese di giovedì. Sulley Muntari, infatti, si è scagliato contro alcuni tifosi che lo avevano mandato a quel paese. Il ghanese, che si era già soffermato un paio di volte per firmare autografi e scattare foto dall'interno della sua macchina, non ha recepito l'ultimo invito, beccandosi un "vaffa". Così è sceso dall'auto e ha litigato con alcuni supporter rossoneri. Nervi tesidopo l'amichevole fra i rossoneri e la Caratese di giovedì., infatti, si è scagliato contro alcuni tifosi che lo avevano mandato a quel paese. Il ghanese, che si era già soffermato un paio di volte per firmare autografi e scattare foto dall'interno della sua macchina, non ha recepito l'ultimo invito, beccandosi un "vaffa". Così è sceso dall'auto e ha litigato con alcuni supporter rossoneri.

Qualcuno di loro forse voleva che si fermasse di nuovo e gli ha urlato un'espressione che ha provocato la reazione del centrocampista del Milan. "Venite qua e rompete il c... Voi siete qui per noi, ma noi siamo qui per voi. Mi sono fermato qua per voi, mi fermo sempre. Vado via e mi dici vaff...?", è sbottato il centrocampista avvicinandosi ai tifosi. "Ma non diceva a te", ha replicato uno dei sostenitori rossoneri; "Dai Sulley fa' il bravo", ha aggiunto un altro; "Ti vogliamo bene", hanno esclamato altri ancora, mentre Muntari risaliva a bordo della sua fuoriserie nera, abbassava lo sportello a chiusura verticale e ripartiva. L'intera scena è stata ripresa da un telefonino e fatta circolare in rete.