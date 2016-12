Inter multata dall'Uefa per razzismo

foto SportMediaset Correlati Moratti vuole tenere Handanovic 19:35 - La Commissione Disciplinare UEFA ha inflitto una multa di 45.000 euro all'Inter per i cori razzisti intonati dai propri sostenitori nei confronti dei giocatori del Tottenham Adebayor e Naughton nel ritorno degli ottavi di Europa League. Il club nerazzurro può presentare ricorso entro tre giorni dalla pubblicazione delle motivazioni scritte. Proprio Adebayor aveva criticato aspramente il pubblico nerazzurro sostenendo di essere stato offeso. - Laha inflitto una multa diintonati dai propri sostenitori nei confronti dei giocatori delnel ritorno degli ottavi di Europa League. Il club nerazzurro può presentare ricorso entro tre giorni dalla pubblicazione delle motivazioni scritte. Proprio Adebayor aveva criticato aspramente il pubblico nerazzurro sostenendo di essere stato offeso.

Per i parametri Uefa, come ha sperimentato la Lazio sulla propria pelle dopo le intemperanze registrate contro il Tottenham e il Borussia Moenchengladbach, la sanzione e' comunque contenuta. L'Inter non aveva precedenti recenti in campo europeo, anche se in campionato aveva già ricevuto tre multe contro Napoli, Chievo Verona e Milan. L'ultima in ordine di tempo, quella comminata per gli insulti rivolti a Mario Balotelli, è costata al club 50mila euro. Ad inizio aprile la società si è tutelata attuando un piano assieme alla Questura di Milano atto a combattere certi episodi.