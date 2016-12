Werder Brema: Arnautovic ed Elia sospesi

foto SportMediaset

Guai per l'ex interistae per l'ex juventinoIlli ha sospesi con effetto immediato dopo essere stati fermati alle tre del mattino dalla polizia tedesca per eccesso di velocità. L'austriaco era alla guida della sua Porsche e dietro di lui c’era il compagno di squadra. "Non possiamo tollerare un comportamento anti professionale a due giorni dalla gara contro il Bayer Leverkusen", ha detto il tecnico