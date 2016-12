Cavani all'amante: "Silenzio su questa storia"

Agostino Ventrone ha quindi trasmesso il desiderio del giocatore e di chi lo assite e ne cura gli interessi. "Evitate di parlare e di rilasciare dichiarazioni" il messaggio suono più o meno così. Un rispetto della privacy che erra già stato onorato nelle scorse settimane: in molti erano a conoscenza deiripetuti blitz di Cavani a San Marco. ma nessuno ne ha parlato, nessuno ha svelato il dolce segreto.

Intanto la ragazza, in questi giorni, rimane chiusa nella sua abitazione. Il 25 aprile, giorno di festa anche per la celebrazione del Santo Patrono, non si è unita ai concittadini evitando curiosi, giornalisti e fotografi.

Intanto dall'Uruguay filtrano notizie sulle richieste della moglie Soledad, decisa ad avviare la separazione dal giocatore: si parla di 15 milioni. E nel dossier per la causa non mancherà l'ultimo numero di "Chi".