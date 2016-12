Europa League: il Fenerbahce batte il Benfica di misura

Vittoria di misura (ma meritata), insomma, per il Fenerbahce, giustiziere della Lazio nei quarti, che ha superato un fin troppo timido Benfica. Decisiva per i padroni di casa, come sempre, la spinta del "Sukru Saracoglu" per affrontare la prima semifinale europea della sua storia. Il tema tattico della gara ha visto il Benfica fare gioco e i turchi pronti a ripartire in velocità, affidandosi spesso ai lanci lunghi. Solo la sfortuna ha impedito ai padroni di casa di chiudere con una vittoria un match che ha messo in conto quattro tra pali e traverse, tre per i gialloneri e uno per i lusitani. Il più grave poteva essere quello di Cristian a fine primo tempo sugli sviluppi di un rigore calciato sul palo. I padroni di casa sono stati certamente più concreti del Benfica che dalla sua ha avuto solo un buon avvio di gara e quattro cartellini gialli. Dai e dai il gol per i padroni di casa alla fine è arrivato a un quarto d'ora dal termine grazie asugli sviluppi di un corner sul quale non è stata impeccabile la difesa portoghese: nel tentativo di liberare, Melgarejo di testa serve praticamente un assist sul secondo palo dove arriva con ottima scelta di tempo il difensore di casa che batte Artur.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

IL TABELLINO

FENERBAHCE-BENFICA 1-0

Fenerbahce (4-2-3-1): Volkan; Gonul, Korkmaz, Yobo, Ziegler; Mehmet Topal, Meireles (19' st Ucan); Sow (41' st Krasic), Cristian (41' st Sahin), Kuyt; Webò. A disp.: Gonuk, Irtegun, Topuz, Senturk. All. Kocaman

Benfica (4-3-3): Artur; Maxi Pereira, Jardel, Garay, Melgarejo, André Gomes (36' st Carlos Martins), Aimar (1' st Gaitan), Matic; John (19' st Rodrigo), Cardozo, Salvio. A disp.: Paulo Lopes, Roderick, Urreta, Lima. All.

Arbitro: Mazic (Serbia)

Marcatori: 26' st Korkmaz (F)

Ammoniti: André Gomes, AImar, Maxi Pereira, John (B), Cristian, Mehmet Topal, Webò (F)

Espulsi: -

Note: 47' pt Cristian (F) sbaglia un rigore