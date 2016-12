Europa League: colpaccio Chelsea al 93'

foto SportMediaset Correlati Il Fenerbahce batte il Benfica 1-0 12:53 - Termina con un finale rocambolesco l'andata della semifinale di Europa League tra Basilea e Chelsea. Al St Jakob, gli uomini di Benitez vincono 2-1 facendosi prima raggiungere con un calcio di rigore dubbio da Schar all'87', salvo poi strappare la vittoria all'ultimo secondo con una conclusione all'angolino del brasiliano David Luiz (che doveva essere espulso) al 93'. Di Moses invece il primo vantaggio dei Blues al 12'. - Termina con un finale rocambolesco l'andata della semifinale ditra. Al St Jakob, gli uomini di Benitez vinconofacendosi prima raggiungere con un calcio di rigore dubbio daall'87', salvo poi strappare la vittoria all'ultimo secondo con una conclusione all'angolino del brasiliano(che doveva essere espulso) al 93'. Diinvece il primo vantaggio dei Blues al 12'.

Dopo il vantaggio nel primo tempo del Chelsea con il colpo di testa casuale di Moses sugli sviluppi di un corner, la reazione degli svizzeri è arrivata nella ripresa quando Yakin, spinto anche dai cambi, ha modificato l'atteggiamento della sua squadra rendendola più aggressiva. Le occasioni non sono mancate, compreso il palo di Stocker subito pareggiato dall'incrocio dei pali di Torres, ma il pareggio è arrivato solo a tre minuti dalla fine con Schar, freddo nel realizzare un calcio di rigore completamente inventato dall'arbitro. Da lì in poi è successo di tutto fino al 94'. L'orgoglio del Chelsea, favorito dallo schieramento ultraoffensivo del Basilea, ha portato a tre nitide occasioni da gol non sfruttate. Il primo è Oscar che a botta sicura spedisce il pallone in curva. Poi è il turno di Ivanovic e di Terry, fermato da un miracolo del portiere Sommer. Lo stesso che pochi secondi più tardi, sul calcio di punizione di David Luiz (che andava espulso all'84' per un brutto fallo a centrocampo) dal limite, si lascia scappare il pallone che vale l'1-2 finale. LA CRONACA MINUTO PER MINUTO