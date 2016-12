Napoli, De Sanctis: "Blindiamo il 2° posto"

foto SportMediaset 16:31 - Con sette punti di vantaggio sul Milan e cinque giornate ancora da giocare, il Napoli è ormai vicinissimo al 2° posto. De Sanctis, però, non abbassa la guardia: "Abbiamo bisogno di nove punti e bisognerebbe conquistarli prima dell'ultima giornata contro la Roma, altra trasferta delicata". Sullo scudetto: "Ci abbiamo creduto, dovevamo vincere lo scontro diretto. E dopo quella gara la Juve ne ha vinte sei di fila meritando la vittoria". - Con sette punti di vantaggio sule cinque giornate ancora da giocare, ilè ormai vicinissimo al 2° posto., però, non abbassa la guardia: "Abbiamo bisogno di nove punti e bisognerebbe conquistarli prima dell'ultima giornata contro la Roma, altra trasferta delicata". Sullo scudetto: "Ci abbiamo creduto, dovevamo vincere lo scontro diretto. E dopo quella gara la Juve ne ha vinte sei di fila meritando la vittoria".

Sabato De Sanctis tornerà da avversario a Pescara, dove ha esordito da professionista: "L'ho lasciata nel 1997 - spiega a Radio Marte -. Ci torno con tanto entusiasmo, ho iniziato lì a giocare, ho tanti amici. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile, ho trascorso tre anni belli. Finalmente capita anche questa opportunità. Il secondo posto? La vittoria con il Cagliari è stata fondamentale perché era una giornata in cui dovevamo ampliare il margine sulla terza. E' successo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. C'è grande entusiasmo, ma noi pensiamo soltanto alla partita. Ci saranno delle insidie sabato e noi cercheremo di essere attenti. Mancano cinque gare, abbiamo bisogno di nove punti e sarebbe interessante conquistarle prima dell'ultima giornata contro la Roma, altra trasferta delicata. Questo risultato sarebbe un risultato straordinario".



Il secondo posto garantirebbe al Napoli l'accesso diretto alla prossima Champions. Un obiettivo fondamentale per la società di De Laurentiis, che però ha a lungo sperato nello scudetto: "E' vero, ci abbiamo creduto - dice il portiere -. Avevamo lo scontro diretto al San Paolo che non è andato come tutti volevamo: bisognava vincere e non ci siamo riusciti. Dopo lo scontro diretto, la Juve ha vinto sei partite di file conquistando 18 punti, noi solo 13, quindi i bianconeri hanno meritato la vittoria del campionato.



Il portiere azzurro parla anche di Mazzarri e Cavani, di cui ancora non si conosce il futuro: "Loro hanno meno bisogno di certi consigli, sono abituati a questa piazza e sanno entrambi che vale la pena di rimanere in questo ambiente finché c'è l’entusiasmo e la reciprocità nello star bene". Per il dopo De Sanctis si parla di Matteo Perin: "Credo che per essere il portiere del Napoli bisogna avere un background importante per sostenere questa pressione - spiega l'attuale numero uno partenopeo -. Il soggetto che dovrà sostituirmi, e può succedere tra due mesi o tra dieci anni, deve avere esperienza importante per gestire questa piazza. Giocare nel Napoli crea delle tensioni che uno può vivere al Galatasaray o nel Fenerbahce: i giocatori di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona non vivono la stessa pressione che a volte pesa. Quindi servono elementi adatti. A Napoli le difficoltà sono superiori, ma quando si raggiungono grandi risultati, le soddisfazioni sono superiori. E' un elemento di sfida che molti dovrebbero considerare. Non tutti, però, hanno questa forza mentale per confrontarsi con Napoli, questa è un’altra difficoltà della società in vista del mercato".