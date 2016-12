Mondiale 2014, il Brasile presenta la caxirola

10:44 - Vi ricordate le vuvuzela? Per fortuna, al prossimo Mondiale in Brasile non ci saranno. La tromba sudafricana diventata famosa nel 2010, dal suono fastidiosissimo, sarà sostituita sugli spalti dalla Caxirola. Una maracas gialla e verde, realizzata con materiale organico derivato dalla canna da zucchero. Il presidente del Brasile Dilma Rousseff, durante la presentazione insieme al musicista Carlinhos Brown, ha dichiarato: "E' anche il simbolo dell'immensa capacità del nostro Paese di fornire uno strumento migliore della vuvuzela". Il suono dovrebbe essere decisamente meno invadente, sarà inaugurata il prossimo giugno nella Confederations Cup.