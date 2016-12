Calcio, il Chelsea trascina la Juve in tribunale

La Fifa prenderà una decisione in merito nel corso di questa settimana e la Juventus potrebbe dover pagare qualche milione di euro per questa vicenda iniziata nel 2004. Mutu, infatti, venne licenziato dal Chelsea il 29 ottobre 2004 per essere risultato positivo al test antidoping per assunzione di cocaina. Arrivò la squalifica di sette mesi e la decisione di Abramovich di portare in tribunale il suo calciatore.

Nel frattempo, il giocatore viene prelevato dalla Juventus nel 2005 e rimane in prestito al Livorno causa raggiungimento del tetto degli extracomunitari. Nel 2006, poi, il rumeno passa alla Fiorentina per 6 milioni di euro, con il Chlesea che reclama soldi sia ai viola che ai bianconeri: la motivazione addotta, è che la Juve avrebbe tesserato a costo zero un calciatore licenziato dai "Blues". Ora Mutu gioca nell'Ajaccio e a fine stagione si ritirerà. "I nostri avvocati stanno cercando di ottenere giustizia e andremo fino in fondo", fanno sapere da Londra. I legali del club londinese, inoltre, avrebbero chiesto il pignoramento di tre immobili acquistati dal calciatore a Miami dal valore di diversi milioni di euro.