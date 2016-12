Bayern-Barcellona, la reazione della stampa spagnola

foto SportMediaset 13:32 - "Fine del ciclo Barcellona", "La notte più triste", "Incubo". Il giorno dopo l'imbarcata del Barcellona in Champions League nella semifinale d'andata in casa del Bayern Monaco (0-4), i giornali spagnoli non sono stati teneri con la squadra di Vilanova. "Squadra inguardabile", "Messi desaparecido" sono solo alcuni aggettivi riferiti ai catalani con una punta di orgoglio per Marca: "Il 4-0 dello scandalo" con riferimento agli errori arbitrali. - "Fine del ciclo", "La notte più triste", "Incubo". Il giorno dopo l'imbarcata delinnella semifinale d'andata in casa del(0-4), i giornali spagnoli non sono stati teneri con la squadra di. "Squadra inguardabile", "Messi desaparecido" sono solo alcuni aggettivi riferiti ai catalani con una punta di orgoglio per Marca:con riferimento agli errori arbitrali.

La sensazione che traspare dai giornali sportivi spagnoli è che il poker subito dal Barcellona in casa del Bayern, sia solo la conferma di diversi segnali negativi di questa stagione, soprattutto in Champions League. Ne è convinto "As", ma a ruota si accoda anche "Marca" che afferma: "Contro il Bayern il grande Barcellona ha mostrato tutti i segni di un declino". Durezza simile anche dal catalano "Sport" che riporta di un "Barcellona senza forza né calcio" riportando alla mente i 20 anni dall'ultima volta che i blaugrana subirono 4 gol in Champions (la finale di Atene contro il Milan ndr). Queste le reazioni più a mente fredda, mentre subito dopo il fischio finale i siti spagnoli si sono scatenati contro l'arbitro Kassai definendo l'esito della partita "il 4-0 dello scandalo" in riferimento alle sviste arbitrali in occasione dei gol tedeschi.