Argentina, Ariel Ortega vittima di un rapimento lampo a Buenos Aires

foto SportMediaset 11:33 - Ariel Ortega è stato vittima di un sequestro lampo da parte di almeno due malviventi in Argentina: questi ,armati, hanno preso possesso della sua vettura, e su proposta del "Burrito" lo hanno accompagnato a casa, a poca distanza dal luogo dell'aggressione, dove teneva il denaro per il riscatto. Quando ormai era chiaro che Ortega non sarebbe tornato indietro, i sequestratori hanno deciso di scappare con la vettura.

Lo hanno rivelato fonti della Polizia Federale di Buenos Aires, spiegando che l'auto di Ortega è stata intercettata da due individui armati che hanno costretto lui e il suo commercialista a passare sul sedile posteriore prendendo il controllo della vettura. Secondo il racconto dell’ex idolo del River Plate, i due assalitori indossavano giubbotti antiproiettile e imbracciavano delle mitragliette. L’auto dell'ex di Sampdoria e Parma, rimasta in mano ai malviventi, è un modello super esclusivo presente in Argentina in solo cinque esemplari.